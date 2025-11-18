Gulf Insurance Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Insurance Group hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Gulf Insurance Group im vergangenen Quartal 201,8 Millionen KWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulf Insurance Group 242,0 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at