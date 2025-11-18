|
18.11.2025 06:31:28
Gulf Insurance Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gulf Insurance Group hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite hat Gulf Insurance Group im vergangenen Quartal 201,8 Millionen KWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulf Insurance Group 242,0 Millionen KWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!