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29.04.2026 06:31:29
Gulf International Services QSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Gulf International Services QSC hat am 26.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,04 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gulf International Services QSC 0,120 QAR je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,72 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden QAR gegenüber 1,14 Milliarden QAR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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