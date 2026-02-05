Gulf International Services QSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gulf International Services QSC hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 QAR, nach 0,070 QAR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gulf International Services QSC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden QAR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Milliarden QAR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,360 QAR. Im Vorjahr hatte Gulf International Services QSC 0,380 QAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,53 Milliarden QAR – ein Plus von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gulf International Services QSC 4,17 Milliarden QAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at