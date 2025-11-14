Gulf Island Fabrication legte Quartalsergebnis vor

Gulf Island Fabrication hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,93 Prozent auf 51,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at