Gulf Medical Projects Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gulf Medical Projects Bearer hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gulf Medical Projects Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 213,8 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,3 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 13,51 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,150 AED präsentiert. Im Vorjahr hatte Gulf Medical Projects Bearer ein EPS von 0,110 AED je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gulf Medical Projects Bearer 767,52 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 677,34 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at