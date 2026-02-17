Gulf Navigation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gulf Navigation hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz wurden 226,9 Millionen AED gegenüber 28,2 Millionen AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 AED gegenüber -0,030 AED im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gulf Navigation in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 247,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 308,59 Millionen AED im Vergleich zu 88,69 Millionen AED im Vorjahr.

