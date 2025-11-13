Gulf North Africa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf North Africa gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,1 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at