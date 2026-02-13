Gulf Oil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gulf Oil stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,64 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 98,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at