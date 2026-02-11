|
Gulf Oil Lubricants India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Gulf Oil Lubricants India äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 15,50 INR gegenüber 19,89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gulf Oil Lubricants India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
