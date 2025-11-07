Gulf Oil Lubricants India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf Oil Lubricants India hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,35 INR, nach 17,01 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,67 Milliarden INR – ein Plus von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulf Oil Lubricants India 8,64 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at