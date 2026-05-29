Gulf Oil Lubricants India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gulf Oil Lubricants India hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 18,70 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gulf Oil Lubricants India 10,55 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 70,47 INR. Im Vorjahr waren 73,09 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 40,56 Milliarden INR gegenüber 36,29 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at