04.08.2026 06:31:29

Gulf Oil Lubricants India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gulf Oil Lubricants India lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,45 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gulf Oil Lubricants India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 19,70 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 11,01 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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