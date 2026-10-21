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21.10.2026 06:31:29
Gulf Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gulf Oil hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 8,17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gulf Oil noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Gulf Oil 41,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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