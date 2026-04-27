Gulf Pacific Equities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gulf Pacific Equities präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,2 Millionen CAD – eine Minderung von 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,3 Millionen CAD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gulf Pacific Equities im vergangenen Geschäftsjahr 4,63 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulf Pacific Equities 4,67 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at