24.11.2025 06:31:29
Gulf Pacific Equities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gulf Pacific Equities hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Gulf Pacific Equities im vergangenen Quartal 1,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulf Pacific Equities 1,2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
