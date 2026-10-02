Gulf Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gulf Resources hat am 30.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,600 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,56 Prozent auf 12,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at