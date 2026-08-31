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31.08.2026 06:31:29
Gulf Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gulf Resources ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gulf Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gulf Resources ein Ergebnis je Aktie von -4,000 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Resources 1,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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