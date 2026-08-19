Gulf Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf Resources hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -17,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 271,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 32,950 USD. Im Vorjahr waren -54,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 25,42 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 231,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,66 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at