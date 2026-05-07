Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered -0,870 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 254,4 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered 257,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at