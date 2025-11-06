Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 275,5 Millionen SAR – ein Plus von 23,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered 222,6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at