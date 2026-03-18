Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered präsentierte am 15.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 SAR gegenüber 0,120 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 286,5 Millionen SAR im Vergleich zu 250,2 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Gulf Union Cooperative Insurance Company Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,820 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,950 SAR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,08 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 845,48 Millionen SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at