Gulf Warehousing Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gulf Warehousing Company präsentierte in der am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Gulf Warehousing Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 QAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 334,2 Millionen QAR – das entspricht einem Minus von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,1 Millionen QAR in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,200 QAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 QAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gulf Warehousing Company im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 12,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,38 Milliarden QAR im Vergleich zu 1,58 Milliarden QAR im Vorjahr.

