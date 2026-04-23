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23.04.2026 06:31:29
Gulf Warehousing Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gulf Warehousing Company hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gulf Warehousing Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 QAR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 317,9 Millionen QAR in den Büchern – ein Minus von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gulf Warehousing Company 367,7 Millionen QAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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