Gulfport Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gulfport Energy stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulfport Energy ein EPS von 9,12 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gulfport Energy im vergangenen Quartal 261,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulfport Energy 311,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at