|
05.08.2026 06:31:29
Gulfport Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gulfport Energy stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gulfport Energy ein EPS von 9,12 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Gulfport Energy im vergangenen Quartal 261,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulfport Energy 311,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!