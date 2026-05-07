Gulfport Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gulfport Energy hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gulfport Energy -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 453,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 343,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at