Gulfport Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gulfport Energy lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,830 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 312,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at