Gulfport Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Gulfport Energy präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,45 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 323,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 312,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at