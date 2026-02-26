Gulfport Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gulfport Energy veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -15,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gulfport Energy im vergangenen Quartal 355,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gulfport Energy 284,8 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 21,48 USD beziffert. Im Vorjahr waren -14,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gulfport Energy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 928,60 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

