Gulfport Energy CorpShs Aktie
WKN: A0BKZ7 / ISIN: US4026353049
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18.06.2026 19:51:23
Gulfport Energy vs. Viper Energy: Is an Energy Producer or Royalty Collector the Better Buy?
Choosing between an active driller and a royalty owner can be difficult as market conditions shift. Gulfport Energy (NYSE:GPOR) and Viper Energy (NASDAQ:VNOM) represent two distinct ways to play the domestic oil and gas space.Gulfport Energy operates as a traditional exploration and production firm, while Viper Energy owns mineral interests and relies on partners for production. This comparison looks at their business models, balance sheets, and valuations to determine which might be the better fit for your long-term goals.Gulfport Energy focuses its efforts on developing natural gas, crude oil, and natural gas liquids across the United States. Its primary operations are located in eastern Ohio and central Oklahoma, targeting high-potential reservoirs in the Appalachia and Anadarko basins. This concentrated focus allows the company to build deep expertise in these specific geographies while supplying essential fuels to the domestic market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Viper Energy Incorporation Registered Shs
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