Gullberg Jansson AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gullberg Jansson AB hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,840 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at