GULLIVER INTERNATIONAL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GULLIVER INTERNATIONAL hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,22 Prozent auf 159,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at