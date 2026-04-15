GULLIVER INTERNATIONAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GULLIVER INTERNATIONAL hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 28,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GULLIVER INTERNATIONAL noch ein Gewinn pro Aktie von 36,31 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat GULLIVER INTERNATIONAL 141,27 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 118,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 133,93 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GULLIVER INTERNATIONAL mit einem Umsatz von insgesamt 562,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 496,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at