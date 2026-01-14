GULLIVER INTERNATIONAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GULLIVER INTERNATIONAL gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GULLIVER INTERNATIONAL mit einem Umsatz von insgesamt 148,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at