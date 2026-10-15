GULLIVER INTERNATIONAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GULLIVER INTERNATIONAL hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GULLIVER INTERNATIONAL mit einem Umsatz von insgesamt 158,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at