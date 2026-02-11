Gulshan Polyols verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gulshan Polyols hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,56 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,27 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gulshan Polyols einen Umsatz von 6,10 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at