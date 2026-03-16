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16.03.2026 06:31:29

gumi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

gumi hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,47 JPY gegenüber 18,98 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,98 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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