gumi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

gumi ließ sich am 12.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat gumi die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 4,03 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem gumi 4,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at