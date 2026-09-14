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14.09.2026 06:31:29
gumi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
gumi hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -34,67 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei gumi ein EPS von 25,21 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,63 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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