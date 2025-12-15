gumi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

gumi hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,26 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,65 Prozent auf 2,50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at