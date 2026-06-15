gumi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

gumi stellte am 12.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte gumi 11,31 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat gumi 2,35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 28,46 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte gumi 43,50 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,70 Prozent auf 9,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at