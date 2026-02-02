Gun Ei Chemical Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gun Ei Chemical Industry hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 108,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 61,37 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gun Ei Chemical Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,96 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at