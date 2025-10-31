Gun Ei Chemical Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Gun Ei Chemical Industry lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,84 JPY gegenüber 69,01 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 7,84 Milliarden JPY gegenüber 7,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at