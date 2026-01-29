Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
29.01.2026 12:31:00
Gundlach says keep betting on weak dollar and ‘real’ things over ‘hype’
DoubleLine’s Jeffrey Gundlach is so convinced of his weak dollar view that he used his own money to buy gold miners and land last summer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
