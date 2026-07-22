Gunes Sigorta informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gunes Sigorta gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 TRY gegenüber 0,240 TRY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,41 Prozent auf 26,87 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,14 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at