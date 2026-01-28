28.01.2026 06:31:29

Gunes Sigorta stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gunes Sigorta hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,51 TRY. Im letzten Jahr hatte Gunes Sigorta einen Gewinn von 0,310 TRY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Gunes Sigorta im vergangenen Quartal 21,15 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gunes Sigorta 14,64 Milliarden TRY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,95 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,28 TRY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Gunes Sigorta mit einem Umsatz von insgesamt 80,04 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 52,68 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 51,92 Prozent gesteigert.

