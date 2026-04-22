Gunes Sigorta: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gunes Sigorta gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 24,87 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,73 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at