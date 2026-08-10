GungHo Online Entertainment legte Quartalsergebnis vor

GungHo Online Entertainment hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 33,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GungHo Online Entertainment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 26,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at