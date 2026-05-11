GungHo Online Entertainment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GungHo Online Entertainment hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,92 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,59 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at