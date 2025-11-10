GungHo Online Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GungHo Online Entertainment präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 26,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat GungHo Online Entertainment im vergangenen Quartal 23,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GungHo Online Entertainment 22,83 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at