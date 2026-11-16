GungHo Online Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GungHo Online Entertainment hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GungHo Online Entertainment ein EPS von 7,97 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 31,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 36,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at